القبض على المتهمين باحتجاز "ديلر" والتسبب في وفاته قفزا من الطابق الثالث بمنشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص بينهم سيدة المتهمين باحتجاز عاطل "ديلر" لقيامه بالنصب عليهم في مبلغ مالي مقابل إحضار مخدر الآيس لهم، وقيامهم بتقيده ومحاولة اجباره علي توقيع إيصالات أمانة الا انه تمكن من الهروب والقفز من شرفة الشقة ولقي مصرعه خلال ذلك بمنطقة منشأة القناطر.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة "ديلر" وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اتفق مع 4 أشخاص بينهم سيدة مقيمين بالطابق الثالث بالعقار محل العثور علي جثته، علي شراء مخدر الآيس لهم وقام بالاستيلاء علي مبلغ 15 ألف جنيه نظير ذلك، ثم أحضر لهم ملح مخلط بالليمون واكتشف المتهمين أن المادة ليست مخدر الآيس وقاموا بتقيده ومحاولة اجباره علي توقيع إيصالات أمانة الا أنه استطاع مغافلتهم والقفز من شرفة الشقة ليلقي مصرعه في الحال جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.