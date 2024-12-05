محافظ بورسعيد يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور حسام الدين مصطفي، وعادل عفيفي، رئيس نادي الحرية الرياضي للمعاقين ببورسعيد رئيس منطقة شرق الدلتا لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وذلك لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون المشتركة في قطاع الرياضة ببورسعيد.

وأطلع المحافظ على كافة الموضوعات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في المجال الرياضي، وجرة الإشارة إلى أن بورسعيد تتمتع بوجود رياضات متميزة لذوي الإعاقة وعلي رأسها نادي الحرية الرياضي للمعاقين ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، اهتمامه بتنمية القطاع الرياضي ببورسعيد، وخاصة الأنشطة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة "القادرون باختلاف"، و العمل على تنمية مواهبهم ومهاراتهم.

كما أشار المحافظ الى دعمه الكامل لأعمال بطولة البارالمبيات الأهلية لكافة رياضات ذوي الاعاقة، على ان تقوم مديرية الشباب والرياضة بإعداد ملف لإقامة هذه البطولة فبراير المقبل ، وكذا مناقشة آليات إقامة مشروع المركز البارالمبي الإقليمي لرياضات للمعاقين بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد.