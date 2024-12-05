استقبال حافل لفيلم "متل قصص الحب" بمهرجان مراكش السينمائي

شهد فيلم “متل قصص الحب” للمخرجة ميريام الحاج، عرض كامل العدد صاحبه استقبال مؤثر من الجمهور خلال مشاركته في الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بقصة عن النضال والأمل في مواجهة المحن.

حضر عرض الفيلم كل من المخرجة ميريام الحاج والمنتجة ميريام ساسين اللتان قدمتا الفيلم وأجابتا أسئلة الجمهور خلال الندوة النقاشية التي تلت العرض.

يأتي هذا العرض الناجح بعد مشاركة الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث كان عرضه الأول بالعالم العربي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في صناعة السينما اللبنانية، كما اكتملت حجوزات العرضين التاليين بجمهور أبدى تأثره الشديد بقصة الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي ثم انطلق بعدها في جولة سينمائية في مختلف المهرجانات الدولية مثل مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية، مهرجان دوكسا للأفلام الوثائقية، مهرجان الشانزليزيه السينمائي، حيث حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الكبرى للأفلام الفرنسية.