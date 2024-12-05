الصناعات الهندسية تبحث مع وفد ياباني سبل تعميق صناعة الإسطمبات بمصر

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية اجتماعا لقطاع الإسطمبات برئاسة ناجي يوسف، رئيس قطاع القوالب والإسطمبات ورئيس شعبة الآلات والمعدات بالغرفة الهندسية لإعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال وفد ياباني يناير القادم لتقديم التدريب و الخبرات اليابانية لقطاع الاسطمبات والقوالب في مصر.

حضر اللقاء محمد المهندس رئيس الغرفة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية وشارك بالاجتماع الدكتور بهاء زغلول، ممثل جمعية خريجي هيئة المنح الفنية اليابانية، و المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، المستشار الفني للغرفة الهندسية، والمهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، وأعضاء مجلس إدارة القطاع.

وقال محمد المهندس، إن قطاع الاسطمبات يمثل أهمية كبرى للصناعات الهندسية بشكل عام ونحن في الغرفة ومجلس ادارتها نسعى بكل قوة لاحداث طفرة في هذا القطاع ونموه بشكل كبير ليخدم الصناعات الهندسية ونعمل على توفير كل سبل الدعم والاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.

وأوضح الدكتور خالد عبد العظيم، مدير الاتحاد، أن قطاع الاسطمبات و القوالب يمثل أهمية كبرى لاتحاد الصناعات المصرية لما له من اهمية للقطاع الصناعي.

وأكد أن المهندس محمد السويدي يولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع و اشاد بتوجه غرفة الصناعات الهندسية بانشاء قطاع للاسطمبات، منوها أنه وجه بضم المعنيين بهذا القطاع بالغرف الصناعية المختلفة لهذا القطاع وسيتم توجيه الدعوة لهم ايضا بالمشاركة في لقاءات الوفد الياباني الذي سيزور الاتحاد قريبا للاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال.

وأوضح ناجي يوسف، أن الاجتماع تناول مناقشة الترتيبات الخاصة بزيارة وفد ياباني إلى مصر خلال الفترة من 12 إلى 20 يناير، بهدف بحث سبل التعاون مع قطاع القوالب والإسطمبات المصري، والعمل على تنميته وتطويره وتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.

وأكد الدكتور بهاء زغلول رئيس هيئة المنح الفنية اليابانية AOTS على موافقة وزارة التجارة و الصناعة اليابانية على دعم قطاع الاسطمبات و القوالب المصري من خلال الهيئة و قدم قام بعرض زيارة الوفد الياباني في الفترة من 12 إلى 22 يناير القادم للتعرف على حجم الاحتياجات الفعلية للصناعة المصرية من هذا المشروع.

وأوضح ناجي يوسف أنه ضمن برنامج زيارة الوفد الياباني سيتم عقد لقاءات مع ممثلي اتحاد الصناعات والغرفة الهندسية، بالإضافة إلى ندوة متخصصة يوم 13 يناير 2025 بمبنى الاتحاد، بحضور خبراء يابانيين، لمناقشة أنواع القوالب والإسطمبات وأهمية صيانتها، وسيتم توجيه الدعوة لجميع المهتمين بقطاع القوالب و الإسطمبات وأعضاء القطاع للاستفادة من هذه الفعالية.

وأشار ناجي يوسف إلى أنه تم التنسيق مع الجانب الياباني لتنظيم زيارات لعدد من المصانع والهيئات المصرية، للتعرف على الإمكانيات المتاحة في هذا القطاع، وتحديد سبل التعاون المطلوبة لدعمه وتطويره بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.