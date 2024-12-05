الليلة.. معرض "احتفالية القرد والحمار" للفنان صلاح المر بجاليرى بيكاسو

يفتتح جاليرى بيكاسو الزمالك، معرض احتفاليـة القرد والحمار للفنان صلاح المر، اليوم الخميس، فى تمام الساعة السادسة مساء، ويستمر المعرض حتى يوم 31 ديسمبر 2024.

وعن المعرض يقول الفنان والناقد صلاح بيصار: "المعرض مستوحى من الصور التي جمعها الفنان من استوديو التصوير العائلي. . تحاكي لوحات صلاح المر طابع الصور الفوتوغرافية الشخصية، لكنه يضيف إليها معاني فنية خاصة، تجمع بين الجمال والبساطة، وتترك شعورًا غامضًا يُحرك مشاعر المتلقي ويثير تساؤلاته".

الفنان التشكيلى صلاح المر

صلاح المر، رسام سوداني معاصر، ومصمم جرافيك، ومؤلف، ومخرج أفلام، يعيش ويعمل في القاهرة ، مصر.

عُرضت لوحاته في السودان والشرق الأوسط وشرق أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، وهي محفوظة في مجموعات متاحف بارزة، بما في ذلك متحف الفن الأفريقي المعاصر في مراكش، ومؤسسة الشارقة للفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتحف زيتز للفن المعاصر في أفريقيا في كيب تاون، ومعهد مينيابوليس للفنون ومركز بومبيدو في باريس.

وصف أسلوبه في الرسم بأنه سريالي، ولكن ليس إلى درجة عدم الفهم، وهو يفضل الألوان الجريئة بضربات الطلاء السميكة المكملة بظلال عرضية ذات ألوان أفتح، العديد من لوحاته مستوحاة من غابة السنط بالقرب من ملتقى النيل الأبيض والنيل الأزرق، حيث كان سكان الخرطوم يقضون أوقات فراغهم، وتتميز أعماله بمواضيع متعدد لذلك تظهر الحشرات والفواكه والناس مراراً وتكراراً في لوحاته.