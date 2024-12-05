راهبان جديدان بدير الأنبا باخوميوس بجبل إدفو

أقيمت بدير القديس الأنبا باخوميوس بجبل إدفو، أسوان، أمس الأول، صلوات رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير بعد أن اجتازا فترة الاختبار الرهباني المقررة.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس الدير، وشاركه أصحاب النيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، ومجمع رهبان الدير، وعدد من الآباء الرهبان من أديرة الشهيد مار جرجس بالرزيقات، والقديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، والقديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، إلى جانب بعض الآباء الكهنة.

والراهبان الجديدان هما:

الراهب أرسانيوس الباخومي.

والراهب هيرمينا الباخومي.