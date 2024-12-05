ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

من جامعة القاهرة.. الباحث جمال البنان يحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى

الباحث جمال سيد محمد
الباحث جمال سيد محمد سيد البنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

منحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، الباحث جمال سيد محمد سيد البنان، درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات الأفريقية (اقتصاد) من قسم السياسة والاقتصاد، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وذلك عن أطروحته بعنوان: “دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق النمو الاقتصادي في السنغال منذ عام 2014”.

تناولت الرسالة، مفهوم وأهمية الاقتصاد الأخضر كمنهج يهدف إلى الربط بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة، مع تسليط الضوء على دوره في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي في السنغال، خاصة ضمن خطة السنغال الناشئة (PSE)؛ واعتمد الباحث على المنهج التحليلي الإحصائي لتحليل البيانات الإحصائية ومصفوفة التحليل الرباعي (SWOT)، لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه تطبيق الاقتصاد الأخضر في السنغال.

وتألفت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من: أ.د/ سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، أ.م.د/ غادة أنيس البياع، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، أ.د/ فياض عبد المنعم حسنين، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أ.م.د/ وائل فوزي عبد الباسط، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة عين شمس.

وأظهرت نتائج الدراسة المتعمقة، أن الاقتصاد الأخضر يسهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، لا سيما عبر مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، وكان من أهم التوصيات: التوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، حماية الغابات وزيادة مساحتها للحفاظ على التنوع البيئي، تعزيز صادرات المنتجات الصديقة للبيئة وترشيد الواردات، زيادة التركيز على تطبيق الاقتصاد الأخضر في القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والخدمات.

الاقتصاد الأخضر التنمية الاقتصادية المستدامة الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة الباحث جمال سيد محمد سيد البنان