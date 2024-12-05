بعد كسر الدولار حاجز الـ50 جنيها.. الذهب في مصر يرتفع فوق 3700 جنيه

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الخميس وذلك على الرغم من التحركات العرضية في أسعار الذهب العالمي، حيث وجد الذهب المحلي الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية لأعلى مستوى على الاطلاق منذ تطبيق التعويم الأخيرة في مارس الماضي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3687 جنيها للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 3705 جنيهات للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 12 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3690 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3678 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ارتفاع اليوم ليتخطى المستوى 50 جنيها لكل دولار و يتداول حالياً عند متوسط 50.03 جنيه لكل دولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد في تسعيره بشكل أساسي على سعر صرف الدولار.

ويأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب المحلي على الرغم من التداولات المحدودة والعرضية في سعر أونصة الذهب العالمي، وكان سعر الذهب المحلي خلال الأشهر الأخيرة يعتمد بشكل أساسي على حركة السعر العالمي بسبب الاستقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجع الطلب المحلي على الذهب.

وفقد الجنيه ما يصل إلى 30 قرشا من قيمته مقابل الدولار منذ تصريح رئيس الوزراء المصري بأن سعر صرف الدولار قد يشهد ارتفاع أو انخفاض في حدود 5% خلال الفترة القادمة.

وجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي شدد على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف حتى يتمكن الاقتصاد من مواجهة الأزمات العالمية التي قد تطرأ، حيث يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرابعة حالياً لبرنامج تمويل مصر، وفي حال اجتياز المراجعة ستتمكن مصر من الحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق الذي يصل إلى 8 مليارات دولار.

وتترقب أسواق الذهب المحلي تأثير هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار على أسعار الذهب، ولكن يجب العلم أن بقاء سعر الذهب العالمي في حالة الحركة العرضية قد يحد من ارتفاع سعر الذهب المحلي بعض الشيء.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استمر سعر الذهب العالمي في التحرك بشكل عرضي خلال تداولات اليوم وذلك بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الذي أشار إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإلى الحذر في التعامل مع أسعار الفائدة، من جهة أخرى تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر مع نهاية الأسبوع قبل اتخاذ قرارات جديدة للتداول.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم وذلك على الرغم من التذبذب و التداولات العرضية لسعر أونصة الذهب العالمي، يرجع هذا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك بشكل ساعد على ارتفاع عملية تسعير الذهب المحلي.

استمر الذهب العالمي في التداول حول المستوى 2640 دولارا للأونصة ولكنه استطاع أن يستقر في التداول فوق المتوسط المتحرك 50 يوم عند نفس المستوى، حيث يواجه الذهب ضعف في الزخم الصاعد اللازم لاستكمال حركة الصعود، كما تظهر مؤشرات الزخم الفنية حيادية في حركة السعر على المستويات الزمنية المختلفة.

السعر المحلي:

استمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التذبذب حول المستوى 3680 جنيها للجرام خلال تداولات الأمس، ولكن اليوم استطاع أن يستكمل الصعود ويصل إلى المستوى 3700 جنيه للجرام بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك، والآن تترقب الأسواق، هل سيكون هذا كافي لدفع السعر لتخطي هذا المستوى، ليستهدف بعدها المستوى 3720 ثم 3750 جنيها للجرام.