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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة يجري جولة ميدانية بالبدرشين والحوامدية

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن سير العمل بمستشفى البدرشين المركزي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى المترددين من أهالي البدرشين ومحيطها.

حيث تفقد أقسام الاستقبال والعيادات والرعاية المركزة وحرص النائب علي الأستماع لاراء المرضي المتواجدين بالمستشفى عن مستوى الخدمة المقدمة وأي معوقات تواجههم، وجاء ذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال الخطة الأستثمارية لتركيب بلاط الأنترلوك لعدد 5 مناطق بعدد 70 شارع بمتفرعات شوارع النيل السعيد وبورسعيد وعمرو بن العاص وعباس عناني والمحكمة القديمة خلف مسجد عكاشة فرج بمدينة البدرشين، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد فاعليات القافلة المجانية الشاملة بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الجيزة وجامعة القاهرة وتشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية وبيطرية وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

والتقى النائب خلال الفاعليات بعدد كبير من مواطني المدينة لبحث شكواهم ومطالبهم
رافق نائب المحافظ محمود شنب، ورئيس مركز البدرشين هاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود فريد ، مدير عام مستشفى البدرشين المركزي، وأحمد شعيب، منسق عام حياة كريمة بالجيزة ومصطفى محمد نائب منسق عام حياة كريمة بالجيزة.

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٥ مناطق بمدينة البدرشين تفقد فعاليات القافلة المجانية الشاملة بمنطقة عرب الساحة عرب الساحة جامعة القاهرة صندوق مكافحة وعلاج الادمان