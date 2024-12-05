بحضور المحافظ.. وفد زراعة النواب يستمع لمشكلات الصيادين بكفر الشيخ

استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى إلي عدد من الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، ود عمرو البشبيشى نائب المحافظ.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمحافظة كفر الشيخ.

وشهد الاجتماع مناقشة مشكلة تقنين أوضاع الأهالي علي أرض بحرى بكفر الشيخ، التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

كما شهد الاجتماع الاستماع إلي مشكلات الصيادين، والتى منها مشكلة البواغيز والصيد الجائر وصيد الزريعة والصيد بالكهرباء.

وأكد أعضاء مجلس النواب عن كفر الشيخ، ضرورة حل مشكلات الصيادين والمواطنين، حيث أشار النائب عبد الحميد الدمرداش، إلي أهمية دعم الصيادين وتذليل العقبات أمامهم في زيادة حجم الإنتاج السمكى.

وشدد النائب يونس عبد الرازق علي ضرورة حل مشكلات تقنين الأوضاع للأهالي وكذلك الصيادين ببحيرة البرلس.

وقال النائب علي أبو أحمد، أن حق الأهالي علينا سرعة التدخل لحل تلك المشكلات.

وعقب النائب سعيد عمارة، قائلا، جارى التنسيق حاليا مع الجهات الأمنية لبحث مواجهة مشكلات البحيرة المتعلقة بالجانب الأمنى، معلنا عن لقاء الأسبوع المقبل لحلها نهائيا.

وقال النائب أحمد الألفي، عضو لجنة الزراعة، أن حق الأهالي علينا بحث كافة مشكلاتهم والعمل علي تذليها، لاسيما وأن ذلك يهدف لزيادة حجم الإنتاج.

وقال د صلاح مصيلحى، رئيس جهاز حماية البحيرات، يتم التنسيق بالفعل لمكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة لأنه مخالف للقانون.

وتم التوافق خلال الاجتماع علي تشكيل لجنة قانونية ممثلة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية الثروة السمكية، ومحافظة كفر الشيخ، وذلك لبحث آليات نقل ولايتها لمحافظة كفر الشيخ تمهيدا لتقنين أوضاع الأهالي عليها.

وبدوره أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة علي الاستماع لكافة المشكلات والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وهو الهدف من تلك الزيارة.

وأشار إلي أن اللجنة ستواصل مناقشة تلك المشكلات ومتابعة ماتم تنفيذه من حلول خلال اجتماعاتها المقبلة بحضور كافة المسئولين.