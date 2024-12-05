جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية حول دور المرأة في النهوض بالمجتمع

نظمت جامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان "دور المرأة في النهوض بالمجتمع من المنظور الإسلامي"، وذلك بكلية الطب البشري، ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان المصري).

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الجامعة وبالتعاون مع الازهر الشريف، ندوة دينية بعنوان "دور المرأة في النهوض بالمجتمع من المنظور الإسلامي"، والتي أُقيمت في رحاب كلية الطب البشري ضمن البرنامج التثقيفي القوافل الدعوية والإرشاد الديني والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان المصري)، إنطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وتحت رعاية الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم الجوهري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ ومتابعة الدكتور ثروت المرشدي مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ والأزهر الشريف، ومن منطلق الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الاسرة المصرية.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الى أن الهدف من تلك الندوات هو حرص الجامعة على تعزيز القيم الاجتماعية، ورفع درجة الوعي بقضايا المرأة، وتشكيل ثقافة الشباب تجاه المرأة، وتغيير طريقة تفكيرهم في التوجهات الحياتية الخاصة بقضايا المرأة المختلفة مثل حمايتها وتمكينها، بهدف النهوض بالثقافة المجتمعية، والتأكيد على أهمية دور المرأة فى المجتمع عبر التاريخ، فهي المحرك الفاعل والأساسي في بناء الأمم وتقدمها.

وأكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تنظم حملات وندوات وبرامج التوعية والإرشاد الديني، نظرا لأهميتها ومالها من تأثير على استقرار المجتمع المصري، من خلال التعريف بالدين الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي فئة الشباب، تماشياً مع ما توليه الدولة من اهتمام بمثل هذه القوافل؛ لحماية الأسرة المصرية والمجتمع من المؤثرات والأفكار الخارجية.

وحاضر الندوة الشيخ أحمد زيدان سعد حميدة موجه بمنطقة وعظ كفر الشيخ، والذي تناول دور المرأة الفعال فى المجتمع من خلال تربية الأجيال والنشء على القيم النبيلة والمبادئ السامية؛ التي تعد أساسا تربويا رائدا للأجيال القادمة، مشيرًا على المكاسب المجتمعية والإقتصادية التي يحققها تمكين المرأة ورفع قدرها فى المجتمع، كما تناولت فضيلة الدكتورة إسراء محمد حسن عتمان موجه بمنطقة وعظ كفرالشيخ، دور المرأة في بناء المجتمع والتي تهدف إلى توعية كافة أفراد المجتمع بدور المرأة العظيم في الحياة العامة فهى عمود الأسرة والمسئول الرئيسي عن إعداد النشء وتخريج أجيال من أبنائنا الأسوياء نفسيا واجتماعيا وأخلاقيا، وتم تخصيص جزء من الندوة لاسئلة الطلبة وتم الإجابة عنها.

وتأتي أهمية هذه الندوات في بناء الشخصية الوطنية وتعزيز الانتماء، وكيفية مواجهة حيل المشككين في الدين والمغالين في مفاهيمه، وتعزيز الهوية الوطنية والفكرية وآليات فهم النص الديني.