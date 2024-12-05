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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يشارك في حفل فيفا قبل قرعة كأس العالم للأندية 2025| صور

خالد مرتجي مع رئيس
خالد مرتجي مع رئيس فيفا
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شارك المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للوفود وممثلي الأندية قبل إجراء قرعة كأس العالم للأندية مساء اليوم الخميس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأُقيم حفل العشاء بأحد الفنادق الكبرى بولاية ميامي الأمريكية التي تستضيف القرعة والبطولة العالمية، وشهد الحفل حضور كبار مسؤولي "فيفا" والأندية العالمية.

ويحضر المهندس خالد مرتجي باعتباره مُمثل الأهلي في القرعة، وحرص أمين صندوق النادي على التحدث مع عدد كبير من رموز الكرة العالمية ودار حديث سريع بينه وبين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية وكأس العالم للقارات "الإنتركونتننتال"، وأشاد إنفانتينو بتواجد الأحمر المُستمر والمشرف في بطولات الفيفا للأندية.

والتقى خالد مرتجي مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وإيميليو بوتراجينيو أسطورة الكرة الإسبانية وريال مدريد الأسبق ورئيس الإدارة المؤسسية لنادي ريال مدريد وماتياس جرافستروم الأمين العام لـ"فيفا"، و دان أوتول سكرتير عام مساعد الفيفا ويوري دجوركاييف نجم فرنسا الأسبق.

كما التقى أمين صندوق الأهلي مع عدد كبير من مسؤولي ونجوم الكرة العربية في مقدمتهم ، هشام آيت منا رئيس نادي الوداد المغربي وأسطورة الكرة المغربية نور الدين نايبت.

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