دراسة حديثة تحذر.. السعال المزمن قد يكون وراثيًا

يصيب السعال المزمن نحو 10% من سكان الولايات المتحدة، والذي يُعد من الحالات المعقدة التي يصعب تشخيصها وعلاجها نظرًا لتعدد مسبباته.

ومع التطورات البحثية الحديثة، أظهرت دراسة جديدة أن السعال المزمن قد يكون مرتبطًا بالوراثة، ما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين طرق العلاج.

وتظهر هذه الدراسة أهمية النظر إلى العوامل الوراثية عند دراسة الحالات الطبية المزمنة مثل السعال، فمع استمرار البحث في هذا المجال، يمكن أن تؤدي هذه الاكتشافات إلى تحسين نوعية حياة المرضى وتقديم حلول علاجية أكثر فعالية في المستقبل.



ووفقا لموقع sciencealert فإن ملامح الدراسة الجديدة:

• وراثة نمط السعال: أشارت النتائج إلى أن أنماط السعال، مثل السعال الجاف (غير المنتج) أو السعال المنتج (الذي يفرز البلغم)، قد تنتقل من الآباء إلى الأبناء.

• احتمالية الإصابة الوراثية: الدراسة وجدت أن أبناء الآباء المصابين بالسعال الجاف المزمن لديهم احتمالية أعلى بنسبة 50% للإصابة بالنمط ذاته مقارنة بمن لا يعاني آباؤهم من الحالة.

تفاصيل الدراسة:

• عينة البحث: تحليل بيانات 7155 من الآباء و8176 من الأبناء البالغين (أعمارهم 20 عامًا فأكثر).

• نتائج محددة: في الحالات التي أصيب فيها أحد الوالدين بسعال جاف مزمن، طوّر 11% من الأبناء الحالة نفسها، مقارنة بـ7% فقط إذا كان السعال غير مزمن.

• العوامل المؤثرة: عند التحكم في عوامل مثل الجنس، التدخين، والربو، استمر الارتباط بين السعال المزمن والوراثة. إلا أن التدخين لعب دورًا مهمًا في زيادة انتشار السعال المنتج بين بعض العائلات.

تأثير النتائج على العلاجات المستقبلية:

• دراسة العوامل الجينية: بدأ الباحثون بتحليل الجينات المرتبطة بالسعال المزمن، بهدف استهداف المتغيرات الجينية بمستحضرات طبية في المستقبل.

• أثر العلاجات الجديدة: فهم العوامل الوراثية قد يؤدي إلى تطوير أدوية أكثر فعالية، ما يُحسن من جودة حياة الأفراد المصابين ويقلل من حالات التغيب عن العمل بسبب هذه الحالة المزعجة.

إحصائيات إضافية:

• بين عامي 2016 و2018، طلب 1-2% فقط من سكان السويد المساعدة الطبية عند الإصابة بالسعال المزمن، رغم أن أكثر من 10% منهم يعانون من الحالة.

• كان معظم من طلبوا المساعدة نساء تتراوح أعمارهن بين 40 و70 عامًا.

رأي الخبراء:

قال الدكتور إنجي إيميلسون من جامعة أوبسالا في السويد، إن هذه النتائج تشير إلى وجود علاقة وراثية واضحة بالسعال المزمن، ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى علاجات أفضل لهذه الحالة التي يصعب التعامل معها.