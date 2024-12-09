إبداع|| "إيقاع آخر".. قصيدة للشاعر محمد السيد إسماعيل

الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 02:23 م

تذكري ذلك دائمًا

تذكري أنى قلتها كثيرًا

قلتها – تقريبًا – آلاف المرات

الكلمة الصغيرة التي لا تتجاوز خمسة أحرف

لابد أنك تعرفينها جيدًا

فقد قلتها في الهاتف

وقلتها وأنا أصعد السلم

وقلتها وأنا أتأمل النافذة

بينما أنت تصنعين الشاي

وقلتها وأنا أرفع شالك الجميل

بيدي العاشقتين إلى أعلى

وضبطت نفسي مرة وأنا أقولها في الحلم

بينما كنت تمرين بمقربة مني

بثياب خفيفة جدًا

وشبيهة – بدرجة مذهلة – ببشرتك البيضاء

قلتها فتوقفت،

فقد كان لها في الحلم إيقاع آخر

إيقاع لم نجربه من قبل

إيقاع روح تعرّفت – بعد رحلة طويلة –

على ملاذها الأخير

ساعتها – وبعد أن قلتها –

تحولت أعضائي فجأة

إلى طيور سماوية

ظلت طيلة الليل تحرس جسمك الجميل

وربما لاتزال