ننشر القائمة الكاملة للمدرجين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية والشخصيات الاعتبارية

ننشر اسماء الكاملة للمدرجين علي قوائم الارهاب بتحديث 1 ديسمبر 2024 بالاضافة إلى الكيانات الارهابية المدرجة وعلي رأسها جماعة الاخوان الارهابية والشخصيات الاعتبارية .

أولا: اسماء المدرجين علي قوائم الارهاب ويبلغ عددهم 3691 شخص وهم:

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ثانيا : اسماء الكيانات الارهابية المدرجة طبقا لاخر تحديث في 1 ديسمبر 2024

1 “الاخوان المسلمين”

2 جماعة طلائع حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين

3 حركتي حسم ولواء الثورة الاخوانيتين

4 الجماعة الإسلامية

5 جماعة ولاية سيناء

6 الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح

7 الجماعة التكفيرية التي كان يتزعمها المتوفى محمد سلامة محمود على

8 جماعة أنصار بيت المقدس

ثالثا : قائمة الشخصيات الاعتبارية المدرجة علي قوائم الارهاب

1 "شركة أسباير برودكشن هاوس ش.ذ.م.م لمالكها/ شريف عبد السلام عماد الدين مدكور"

2 "شركة دلتا التعمير للاستثمار العقاري لمالكها/ محمد مبروك عباس عميرة ولمالكها/ رضا عبد الرازق عبدالعليم محمد "

3 شركة مصر نت للانترنت

4 جمعية نور الخيرية للخدمات الاجتماعية

5 شركة أبيتو للبرمجيات

6 شركة جراند للاستيراد محمد محمد أبو علي