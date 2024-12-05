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الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ننشر القائمة الكاملة للمدرجين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية والشخصيات الاعتبارية

وحدة مكافحة غسل الاموال
وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
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ننشر اسماء الكاملة للمدرجين علي قوائم الارهاب بتحديث 1 ديسمبر 2024 بالاضافة إلى الكيانات الارهابية  المدرجة وعلي رأسها جماعة الاخوان الارهابية والشخصيات الاعتبارية .

أولا: اسماء المدرجين علي قوائم الارهاب ويبلغ عددهم 3691 شخص وهم: 

لتحميل الاسماء كاملة من هنا 

ثانيا : اسماء الكيانات الارهابية المدرجة طبقا لاخر تحديث في 1 ديسمبر 2024 

1 “الاخوان المسلمين”

2 جماعة طلائع حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين

3 حركتي حسم ولواء الثورة الاخوانيتين

4 الجماعة الإسلامية

5 جماعة ولاية سيناء

6 الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح

7 الجماعة التكفيرية التي كان يتزعمها المتوفى محمد سلامة محمود على

8 جماعة أنصار بيت المقدس

ثالثا : قائمة الشخصيات الاعتبارية المدرجة علي قوائم الارهاب 

1 "شركة أسباير برودكشن هاوس ش.ذ.م.م لمالكها/ شريف عبد السلام عماد الدين مدكور"

2 "شركة دلتا التعمير للاستثمار العقاري  لمالكها/ محمد مبروك عباس عميرة ولمالكها/ رضا عبد الرازق عبدالعليم محمد "

3 شركة مصر نت للانترنت

4 جمعية نور الخيرية للخدمات الاجتماعية

5 شركة أبيتو للبرمجيات

6 شركة جراند للاستيراد محمد محمد أبو علي

قوائم الإرهاب الكيانات الإرهابية