ننشر القائمة الكاملة للمدرجين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية والشخصيات الاعتبارية

ننشر اسماء الكاملة للمدرجين علي قوائم الارهاب بتحديث 1 ديسمبر 2024 بالاضافة إلى الكيانات الارهابية المدرجة وعلي رأسها جماعة الاخوان الارهابية والشخصيات الاعتبارية .
أولا: اسماء المدرجين علي قوائم الارهاب ويبلغ عددهم 3691 شخص وهم:
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ثانيا : اسماء الكيانات الارهابية المدرجة طبقا لاخر تحديث في 1 ديسمبر 2024
1 “الاخوان المسلمين”
2 جماعة طلائع حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين
3 حركتي حسم ولواء الثورة الاخوانيتين
4 الجماعة الإسلامية
5 جماعة ولاية سيناء
6 الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش بمطروح
7 الجماعة التكفيرية التي كان يتزعمها المتوفى محمد سلامة محمود على
8 جماعة أنصار بيت المقدس
ثالثا : قائمة الشخصيات الاعتبارية المدرجة علي قوائم الارهاب
1 "شركة أسباير برودكشن هاوس ش.ذ.م.م لمالكها/ شريف عبد السلام عماد الدين مدكور"
2 "شركة دلتا التعمير للاستثمار العقاري لمالكها/ محمد مبروك عباس عميرة ولمالكها/ رضا عبد الرازق عبدالعليم محمد "
3 شركة مصر نت للانترنت
4 جمعية نور الخيرية للخدمات الاجتماعية
5 شركة أبيتو للبرمجيات
6 شركة جراند للاستيراد محمد محمد أبو علي