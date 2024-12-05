"القومي للمسرح" يكرم الفنانة فردوس عبد الحميد

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي، احتفالية كبرى لتكريم الفنانة فردوس عبد الحميد، بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذللك مساء أمس الأربعاء بالمسرح القومي.

حضر الحفل المخرج محمد فاضل، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنانة عفاف شعيب، والفنان رشوان توفيق، والمخرج شريف عبد اللطيف، والشاعر جمال بخيت، والناقد المسرحي محمد الروبي، والفنان أحمد صادق، والفنان خالد عبد السلام، والإعلامية هبة رشوان.

بدأ الحفل بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أغاني: "كل دة كان ليه" غناء: الفنان أحمد محسن، "بتغني لمين يا حمام"، "ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة" غناء: الفنانة هند عمر.

أعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، بعنوان "نهر من الإبداع" استعرض السيرة الذاتية والفنية للفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، إعداد وسيناريو علي داود، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أيمن محفوظ، وإخراج أحمد عادل.

وتحدث المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي قائلا: في البداية أود أن أبلغ الفنانة فردوس عبد الحميد تحية وتقدير وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ وإرساله باقة ورد مليئة بالمحبة والتقدير والاحترام لحضرتك، ثم توجه بالشكر للفنان إيهاب فهمي- مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ على عودة التكريم الشهري لرواد مجالات المركز الثلاثة، باعتبارهم قامات فنية في تاريخ الفن المصري.

وتابع جلال: في كل تكريم أنظر إلى الحاضرين من رواد الفن المصري، وأقول: (يا بختنا) نمتلك قامات فنية عظيمة ومؤثرة، اليوم نحن أمام فنانة عظيمة بكل معنى الكلمة، أثرت في وجدان الجمهور المصري والعربي بأعمالها المتميزة، السيدة العظيمة فردوس عبد الحميد مثال فني كبير يحتذى به.. الرائعة المصرية العميقة فردوس عبد الحميد.. شكراً.

وقال الفنان إيهاب فهمي مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية: إنه في البداية يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على دعمهما لاستمرارية هذا التقليد الشهري (تكريم الرواد)، الذي نقدم من خلاله باقة ورد بسيطة جدا لكل قامة فنية مصرية، باعتبارهم قدوة فنية لنا جميعا، اليوم على خشبة المسرح القومي فنانة عظيمة.. فاضلة.. رائعة.. ملتزمة.. فنانة جديرة بهذا التكريم.. الفنانة فردوس عبد الحميد أدام الله عليكي نعمة الصحة وأطال الله لنا عمرك.

كما تحدثت الفنانة فردوس عبد الحميد قائلة: في الحقيقة لا أستطيع وصف شعوري من السعادة.. أتقدم بالشكر للفنان إيهاب فهمي والمخرج خالد جلال على رد الجميل، كل الشكر لحضراتكم جميعا، كما أود أن أشكر كل من شارك في الفيلم التسجيلي لأنهم يستحقون التحية على هذا المجهود الرائع، ثم قامت بغناء أغنية "شادي" لفيروز والتي اختتمت غناءها بالبكاء.

وفي نهاية الحفل أهدى المخرج جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إيهاب فهمي مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، درع تذكاري وشهادة تقدير للفنانة فردوس عبد الحميد، تقديرا لرحلة عطائها الفنية.

جاء الحفل في إطار خطة وزارة الثقافة لتكريم رموز الفن الذين ساهموا في تشكيل الهوية الفنية المصرية، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.