ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يمنح ناصر منسي راحة من التدريبات الجماعية للزمالك

ناصر منسى
ناصر منسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واكتفى اللاعب بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقاً للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويغيب ناصر منسي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للإيقاف.
ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوميز ناصر منسي الزمالك كأس الكونفدرالية التدريبات التأهيلية مران الزمالك