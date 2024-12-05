ختام فعاليات الدوري الداخلي للألعاب الفردية والجماعية بجامعة كفر الشيخ

اختتمت ادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، الدورى الداخلي للالعاب الفردية والجماعية للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بملاعب كلية التربية الرياضية، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، واشراف الاستاذ ايهاب جاد مدير عام رعايه الطلاب بالجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن تنظيم فعاليات الدوري الداخلي للالعاب الفردية والجماعية بالجامعة.

يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو رفع معدلات اللياقة البدنية، وإنطلاقاً من حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي، مضيفاً أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالجانب الرياضي، لدورها الإيجابي فى التربية البدنية والاخلاقية للشباب، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على العطاء والإنتاج.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الفرق الفائزة في جميع الألعاب الرياضية، معبرا عن فخره بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلاب والطالبات في مختلف المنافسات، معرباً عن شكره وتقديره القائمين بتنظيم هذه الفعاليات التي تُثري الروح الرياضية وتسهم في تعزيز النشاط الطلابي داخل الجامعة.

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلبة الفائزين المشاركين في الدوري الداخلي للالعاب الفردية والجماعية بالجامعة لما حققوه من إنجاز، مشيراً الي أهمية الأنشطة الطلابية الجامعية، والتي تهدف لتنمية وتطوير طلبة الجامعة تماشيا مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات وقدرات الشباب المصري.

الجدير بالذكر، أن البطولة جاءت بتعاون مكثف من مختلف الكليات وأقسام رعاية الشباب، حيث شهدت تنافسًا رياضيًا مميزًا يعكس الروح الرياضية والتميز بين الطلبة والطالبات، وقد اسفرت النتائج علي الاتي :

في لعبة كرة القدم الخماسي :

المركز الاول كلية التربية الرياضية، المركز الثانى كلية الاداب، المركز الثالث كلية العلوم

في الكرة الطائرة :

المركز الاول كلية التربية الرياضية، المركز الثانى كلية الزراعة، المركز الثالث كلية التربية النوعية

في لعبة كرة اليد :

المركز الاول كلية التربية الرياضية، المركز الثانى كلية التربية النوعية، المركز الثالث كلية الحاسبات والمعلومات

في لعبة ثلاثيات كرة السلة :

المركز الاول كلية الحاسبات والمعلومات، المركز الثانى كلية التربية الرياضية، المركز الثالث كلية الحقوق

في لعبة المصارعة :

حصلت كليه التجارة علي ٣ ميداليات وكلية الاداب ٣ ميداليات والهندسة والتمريض علي ٢ ميدالية وكليه الاسنان والذكاء والصيدلة والتربيه كله منهم علي ميدالية واحدة .

في لعبة التايكوندو :

حصلت كلية التمريض علي ٣ ميداليات والتربية الرياضية علي ٢ ميدالية والزراعه والطب البيطري والتربية والاداب كل منهم علي ميدالية واحدة.

في لعبة كمال الاجسام :

حصلت كلية التربية الرياضية علي ٥ ميداليات تليها التمريض والحقوق ب ٤ ميداليات والتجارة علي ٣ ميداليات والطب البيطرى علي ٢ ميدالية والهندسة والاداب والعلوم والزراعة والنوعية كل منهم علي ميدالية واحدة .

في لعبة التنس طاولة بنين:

المركز الاول كلية التجارة، المركز الثانى كلية الهندسة، المركز الثالث كلية التمريض

في لعبة التنس طاولة بنات:

المركز الاول كلية التربية الرياضية، المركز الثانى كلية الزراعة، المركز الثالث كلية الذكاء الاصطناعي

في لعبة التايكوندو بنين وزن ٦٨ ك:

المركز الاول كلية الزراعة، المركز الثانى كلية التمريض، المركز الثالث كلية التجارة

في لعبة التايكوندو بنات وزن ٥٧ ك:

المركز الاول كلية الاداب، المركز الثانى كلية التربية الرياضية، المركز الثالث كلية التمريض

في لعبة التايكوندو بنات وزن ٦٢ ك:

المركز الاول كلية التمريض، المركز الثانى كلية التربية، المركز الثالث كلية التربية الرياضية

في لعبة الدارتس بنين:

المركز الاول كلية ثروة سمكية، المركز الثانى كلية ذكاء اصطناعي، المركز الثالث كليةالهندسة

في لعبة الدارتس بنات:

المركز الاول كلية الزراعة، المركز الثانى كلية علاج طبيعي، المركز الثالث كلية الاداب

في لعبة الملاكمة وزن ٨٠ ك :

المركز الاول كلية العلوم، المركز الثانى كلية التربية الرياضية، المركز الثالث كلية التربية الرياضية

في لعبة الملاكمة وزن ٩٢ك :

المركز الاول كلية التربية الرياضية، المركز الثانى كلية التربية الرياضية، المركز الثالث كلية الذكاء الاصطناعي

في لعبة الملاكمة وزن ٧٥ ك :

المركز الاول كلية التجارة E، المركز الثانى كلية الاداب، المركز الثالث كلية التجارة

في لعبة الملاكمة وزن ٧١ ك :

المركز الاول كلية التربية الرياضية، المركز الثانى كلية الحقوق، المركز الثالث كلية التربية الرياضية

في لعبة الملاكمة وزن ٦٧ ك :

المركز الاول كلية الذكاء الاصطناعي، المركز الثانى كلية التربية الرياضية، المركز الثالث كلية التمريض

في لعبة الملاكمة وزن ٥٧ ك :

المركز الاول كلية التربية الرياضية، المركز الثانى كلية التربية، المركز الثالث كلية التربية التجارة

في لعبة الكاراتية كاتا بنين :

المركز الاول كلية علاج طبيعي، المركز الثانى كلية علاج طبيعي، المركز الثالث كلية العلوم

في لعبة الكاراتية كاتا بنات:

المركز الاول كلية الزراعة، المركز الثانى كلية الحاسبات، المركز الثالث كلية تربية رياضية

في لعبة الكاراتية كوميتية بنين :

المركز الاول كلية تربية رياضية، المركز الثانى كلية حاسبات، المركز الثالث كلية الحقوق

في لعبة التنس الارضي بنين :

المركز الاول كلية تجارة E، المركز الثانى كلية الطب، المركز الثالث كلية ثروة سمكية

في لعبة التنس الارضي بنات :

المركز الاول كلية حاسبات ومعلومات، المركز الثانى كلية علاج طبيعي، المركز الثالث كلية تربية رياضية