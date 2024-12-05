سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدا الجمعة

يتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات اللازمة لانعقاد سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة غدا الجمعة والذي تم افتتاحه الاسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حيث اطلع محافظ الجيزة على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي إمبابة في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية والتي سوف تستقبل المواطنين غدا الجمعة.

ووجه المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظرا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين بزيارة السوق غدا الجمعة للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.