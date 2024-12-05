باحث: فرض الأحكام العرفية يضع رئيس كوريا الجنوبية أمام تهديد العزل| فيديو

قال الدكتور جاد رعد، الباحث في الشؤون الأسيوية، إنّ الإعلام الغربي اليوم كان يراوغ ويشوه عمدا حقائق ما يجري في كوريا، موضحا أن هناك بعض الخطوات المتعلقة بعزل الرئيس الكوري الجنوبي بسبب قيامه بفرض الأحكام العرفية، إذ إن الحزب الخاص به قام بتأييده والتشدد بأنهم يعارضون أي إجراءات برلمانية لعزله.



التحركات في الشارع الكوري كبيرة وواسعة النطاق



وأضاف رعد خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك خلافا لما تناقله الإعلام الغربي، إذ إن التحركات في الشارع الكوري كانت كبيرة وواسعة النطاق، كما أن الاتحادات العمالية وسكك الحديد دخلت في إضراب مفتوح من الآن وحتى استقالة رئيس كوريا الجنوبية، ما يتلاقى مع أحزاب المعارضة، بالتالي هذا ما يخشاه الحزب الحاكم.



عزل الرئيس عبر ضربات الشارع يعني خسارة الانتخابات

وتابع: «إسقاط الرئيس بهذه الطريقة يعني خسارة مؤكدة للحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية»، لافتا إلى أنّ عزل الرئيس الكوري عبر البرلمان تحت ضربات الشارع المدوية يعني خسارة الحزب في الانتخابات، في حين أن الحزب يريد استبعاد الرئيس عن صفوفه.