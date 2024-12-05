15 ديسمبر.. إكسون موبيل تبدأ حفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز بغرب المتوسط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة إكسون موبيل العالمية، بحضور السفير شريف كامل السفير المصري في لندن والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة .

ويأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن.

وتناول الاجتماع مناقشة أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها أنشطة الشركة وخططها في مجال الاستكشاف وتنمية الحقول، وإتاحة تصدير كميات من إنتاج الشركة المستقبلي عبر البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر، بالإضافة إلى مناقشة آلية تقاسم الأرباح وسقف تسعير الغاز المنتج، للوصول إلى صيغة مناسبة للطرفين.



كما أبدى الجانبان اعتزامهم توقيع خطاب نوايا خلال مؤتمر ومعرض إيجبس المقبل، تأكيدًا على التزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك.

كما أعرب مسئولو الشركة عن تطلعهم لعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية لعرض مخططات الشركة الاستثمارية بمصر.

وتأتي هذه الجهود في ظل سعي شركة إكسون موبيل لتعزيز تواجدها في مجال الاستكشاف وتنمية الحقول بمصر، خاصة مع استعداد الشركة للبدء يوم 15 ديسمبر المقبل بأنشطة الحفر البحري بمنطقة امتياز شمال مراقيا البحرية بغرب المتوسط، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التي تمتلكها مصر.