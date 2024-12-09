"إبداع"| "عن البُعد".. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

الإثنين 09/ديسمبر/2024 - 08:02 م

جايز يكون البعد

ف وقت كان أحسن

نفوق بقي مالعند

لعله يستحسن

نعيشها في الواقع

لنبني فيه مجداً

و الحق مش ضايع

سرقوه و كان عمداً

و انا حتي لو صايع

ع الخبرة مش هندم

ولا يوم هكون اكتع

و فعلي عن قولي متقدم

انا صاحبي كان مجدع

الخير يموت في الناس

و الطيبة بتودع

و العقل والكراس

و صنعة كان او فاس

القلب اصله ازاز

بسهولة يتكسر

يا معادن الألماظ

كلمة للاستاذ

بكلامه كان عبر

الخبط كان ع الراس

و الحال بيتدهور

ايه سببه بستفسر

اشمعني انا أعاني

وكتفي اللي شايل الحمل

طب ليه يشيل تاني

عاندت فيها كتير

و هي معنداني

أن طاطيت ورضيت

علي المر رمياني

حدفتني بالمقلوب

ولا حاجه سانداني

بعد الوضوء صليت

و الدعوة بلساني

بالعربي أكلمها

ف ترد ألماني