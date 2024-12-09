"إبداع"| "عن البُعد".. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

جايز يكون البعد
ف وقت كان أحسن
نفوق بقي مالعند
لعله يستحسن
نعيشها في الواقع
لنبني فيه مجداً
و الحق مش ضايع
سرقوه و كان عمداً
و انا حتي لو صايع
ع الخبرة مش هندم
ولا يوم هكون اكتع
و فعلي عن قولي متقدم
انا صاحبي كان مجدع
الخير يموت في الناس
و الطيبة بتودع
و العقل والكراس
و صنعة كان او فاس
القلب اصله ازاز
بسهولة يتكسر
يا معادن الألماظ
كلمة للاستاذ
بكلامه كان عبر
الخبط كان ع الراس
و الحال بيتدهور
ايه سببه بستفسر
اشمعني انا أعاني
وكتفي اللي شايل الحمل
طب ليه يشيل تاني
عاندت فيها كتير
و هي معنداني
أن طاطيت ورضيت
علي المر رمياني
حدفتني بالمقلوب
ولا حاجه سانداني
بعد الوضوء صليت
و الدعوة بلساني
بالعربي أكلمها
ف ترد ألماني