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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج عن شهر نوفمبر

محمد صلاح
محمد صلاح
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تصدر الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد شهر نوفمبر الماضي تالق الفرعون المصري مع ليفربول، بعد أن قادهم للفوز في 3 مباريات وساهم بـ 5 أهداف ما بين 4 أهداف وتمريرة حاسمة.

وكشف الموقع الرسمى للدوري الإنجليزي، عن اسماء المرشحين للجائزة والتي جاءت كالتالي:

محمد صلاح - ليفربول
برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد
مارتن أوديجارد – أرسنال
بوكايو ساكا – أرسنال
يوان ويسا – برينتفورد
ريان جرافنبرخ – ليفربول
بيدرو بورو – برايتون
ماتيوس كونيا - وولفرماهبتون.

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