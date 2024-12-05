طب سوهاج تحصد المركز الأول في مسابقة الشطرنج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حصول كليات الطب البشري، الزراعة والذكاء الاصطناعي المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة دوري الشطرنج التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج على مستوى كليات الجامعة، وتم تنفيذ البطولة بالنظام السويسري(تجميع النقاط) 7 جولات للطلاب و5 جولات للطالبات.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن الجامعة تنظم الأنشطة الطلابية المختلفة، بهدف اكتشاف المتميزين من الطلاب وصقل مواهبهم، لاختيارهم لتمثيل الجامعة في مختلف المشاركات القمية الخارجية، موضحا أن هذه الأنشطة تساهم في تنمية وصقل قدرات الطلاب الذهنية والعقلية وأيضا تنمية مهارات التخطيط والتفكير لديهم، مما يؤثر في بناء شخصياتهم بشكل إيجابي.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن هذه البطولة تعد من أهم الأنشطة الاجتماعية التي تنمي مهارات الطلاب وخاصة الذهنية، مضيفًا أن الطلاب الفائزين في هذه البطولة سيتأهلون لبطولة الجامعات على مستوى الجمهورية.

وذكرت أسماء عمر، مدير إدارة النشاط الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن الطلاب الذين فازوا بالمسابقة فردي على الترتيب المركز الأول الطالب وسيم شادى مجدي الفرقة الثانية بكلية الطب البشري، المركز الثاني الطالب سيفين أسامة كيرلس الفرقة الخامسة كلية الصيدلة، والمركز الثالث الطالب كيرلس سمير جبرة الفرقة الرابعة كلية الآثار.

وأضافت، أن الطالبات الفائزات فردي هن المركز الأول للطالبة هميس كمال عطية الفرقة الرابعة بكلية الآداب، أما المركز الثاني هو للطالبة مارتينا سلامه عدلي بالفرقة الثالثة كلية الحقوق، والطالبة ساندى صفوت عياد الفرقة الأولى بكلية التربية، وذلك بناءً على نتائج الجولات بين الطلاب.

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