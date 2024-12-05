جودة التعليم توصي باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج معايير التنمية المستدامة

أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أهمية تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم.

كما شدد على ضرورة وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ودمجه في التقارير المؤسسية لتحديد نقاط القوة والضعف، مع تأهيل العاملين والخبراء في الهيئة لاستخدام أدواته بفعالية.

وأشار إلى أبرز توصيات المؤتمر الدولي السابع الذي عقد في نوفمبر الماضي:

1. التعليم والتنمية المستدامة: مواءمة معايير الاعتماد مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، مع التركيز على دمج الاستدامة في العملية التعليمية والتحول الرقمي.

2. ربط التعليم بسوق العمل: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحديد احتياجات سوق العمل وتطوير التعليم القائم على الجدارات، مع تسهيل الاعتراف بالمؤهلات.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الخميس.