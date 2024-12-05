ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جودة التعليم توصي باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج معايير التنمية المستدامة

د.علاء عشماوي رئيس
د.علاء عشماوي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان والجودة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،  أهمية تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم. 

كما شدد على ضرورة وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ودمجه في التقارير المؤسسية لتحديد نقاط القوة والضعف، مع تأهيل العاملين والخبراء في الهيئة لاستخدام أدواته بفعالية.

وأشار إلى أبرز توصيات المؤتمر الدولي السابع الذي عقد في نوفمبر الماضي: 

1. التعليم والتنمية المستدامة: مواءمة معايير الاعتماد مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، مع التركيز على دمج الاستدامة في العملية التعليمية والتحول الرقمي.

2. ربط التعليم بسوق العمل: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحديد احتياجات سوق العمل وتطوير التعليم القائم على الجدارات، مع تسهيل الاعتراف بالمؤهلات.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الخميس.

أهداف التنمية المستدامة إستخدام الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم