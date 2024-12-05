"التعمير العربية" تتعاون مع "الاستشاريون العرب" لتنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع ريفان swissbell resistance بالعاصمة الإدارية

الخميس 05/ديسمبر/2024 - 02:43 م

أعلنت شركة التعمير العربية، الرائدة عالميًا في مجال التطوير العقاري، توقيع عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة "الاستشاريون العرب محرم- باخوم"، لتكون الشريك الهندسي الرئيسي للإشراف علي تنفيذ وتصميم المرحلة الأخيرة من مشروع ريفان swissbell resistance والمول التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية واستراتيجية شركة التعمير العربية التي تهدف إلى التعاون مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التصميمات الهندسية والاستشارات، لضمان تقديم مشروعات مبتكرة تعزز القيمة العقارية وتلبي كافة تطلعات وطموحات العملاء الباحثين عن الجودة والتميز.



وقع عقد الشراكة المهندس سالم السديس الشريك السعودي وعضو مجلس إدارة شركة التعمير العربية، ودكتور مهندس مراد باخوم نائب رئيس مجلس إدارة "الاستشاريون العرب محرم- باخوم"، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة في كلا المؤسستين، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين عن تطوير المشروع.

عبّر المهندس سالم السديس عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة المهم مع مجموعة "الاستشاريون العرب محرم-باخوم"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص شركة التعمير العربية على التعاون مع أفضل شركات الاستشارات الهندسية العالمية.

قال: نحن فخورون بالشراكة مع محرم باخوم ACE، التي تعد من بين الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم حلول هندسية رائدة. ونثق من أن هذه الشراكة تضمن لنا تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتسليم، مما يسهم في تعزيز التميز والجودة لمشروعاتنا.

أضاف السديس: "تهدف شركة التعمير العربية دائمًا إلى توقيع شراكات مبتكرة وفعالة مع الشركات الرائدة في المجال، وذلك لتقديم مشروعات عقارية راقية ومتميزة تلبي توقعات عملائنا، وتسهم في رفع القيمة السوقية لمشروعاتنا."

أعرب المهندس مراد باخوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاستشاريون العرب محرم-باخوم"، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة التعمير العربية، قائلًا: "نشعر بالفخر لكوننا جزءًا من هذا المشروع المتميز في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسعى لتقديم تصميمات هندسية مبتكرة وفريدة تساهم في تعزيز مكانة مشروع ريڤان كأحد أبرز المشروعات العقارية المتعددة الاستخدامات في المنطقة."

أضاف أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي ممتاز في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع بالقرب من الطرق الرئيسية والإقليمية، وكذلك حي المال والأعمال، مما يجعله خيارًا استثماريًا مثاليًا للباحثين عن مشروعات سكنية وتجارية عالية الجودة."

جدير بالذكر أن مشروعات التعمير العربية تعد من المشروعات البارزة التي تعمل شركة التعمير العربية على تطويرها في العاصمة الإدارية الجديدة، متعددة الاستخدامات وتجمع بين المباني السكنية والتجارية، وتوفر تصميمات معمارية فريدة تجمع بين الحداثة والفخامة، مع تقديم مساحات متعددة تناسب احتياجات المستثمرين والمقيمين على حد سواء.

من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة مع مجموعة "الاستشاريون العرب محرم-باخوم" في الارتقاء بمستوى الجودة والابتكار في تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق رؤية شركة التعمير العربية في تقديم مشروعات رائدة تلبي احتياجات السوق العقاري المصري وتضع معايير جديدة للتطوير العقاري في المنطقة.