بالفيديو.. ناقد رياضي: قرعة مونديال الأندية قد تتسبب في زيادة رعاة البطولة

قال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، إن النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد تشهد مشاركة 32 فريقا، أي أنها ستكون على غرار بطولة المنتخبات، وستقام القرعة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، موضحًا: «هذه القرعة مهمة جدا، لأن ترتيب المباريات والمواجهات قد يكون له أثر إيجابي في جلب المزيد من الرعاة للبطولة».

وأضاف إبراهيم، في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه البطولة قد تكون أقوى من كأس العالم للمنتخبات، لأن بعض اللاعبين الكبار لا يؤهلهم مستوى منتخباتهم للعب في كأس العالم، وإن لعبوا لا يقدمون المستوى المأمول بسبب تواضع مستوى الفرق.

وتابع الناقد الرياضي: «كأس العالم للأندية يضم أبرز نجوم العالم، وسيشارك 12 نادي من أوروبا و6 أندية من أمريكا الجنوبية و8 في كل من أفريقيا وأسيا بالتساوي، وبالتالي، فإن هذه البطولة ستكون قوية للغاية».

ولفت إلى أن روابط الأندية في أوروبا اعترضت على هذه البطولة بسبب زيادة الضغط على اللاعبين، مستدركًا، أنها تسعى إلى تحقيق مصالحها الشخصية، كما أن الفرق تشارك في جولات تحضيرية في أمريكا وآسيا للحصول على مكاسب مادية، وبالتالي فإنها ترى أن هذه البطولة ستؤثر على التحضير للموسم الجديد، وبالتالي، فإنها تضغط على اللاعبين لالحصول على أموال.