رئيس "السرفيس": ضبط 151 سيارة مخالفة في 15 حملة تفتيشية وتفقدية

شنت جميع قطاعات السرفيس حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة تقطيع خط السير وتحصيل أجرة أكثر من المقررة قانوناً والوقوف فى مواقف عشوائية ،وذلك إستجابة فورية لشكاوى المواطنين ، وجاء ذلك بمتابعة واشراف اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة وعلى ضوء شكاوى المواطنين ،جاءت الحملات بقيادة كلٍ من:الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس ومحمد العنانى مساعد رئيس الجهاز للسرفيس وحشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم.

وتم تكثيف الحملات على مدار يومين متتاليين وصلت إلى 15حملة تفتيشية وتفقدية تم من خلالهم ضبط عدد 151حالة هذا بخلاف ضبط وإحضار سيارة بعد ورود شكاوى المواطنين من استغلال سائقها للركاب وتم التحفظ عليها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، بناءاً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تم أيضاً حجز 4 سيارات وسحب رخصهم قام بالحملات كلٍ من:جمال صلاح رئيس قطاع شمال، إبراهيم صلاح رئيس قطاع وسط ، سعيد قرنى رئيس قطاع غرب ، وليد حمودة رئيس قطاع الهرم ، محمد فاروق المنسق العام لخطوط السير ، عاطف عبدالله

مشرف حملة الجهاز ، طارق محمد حمدى مساعد مشرف حملة جنوب ، وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور تحت إشراف ، الرائد محمد سعد رئيس قسم مرور وسرفيس الجيزة وبمشاركة كلٍ من:الأمين حسام العيسوى مباحث المرور ،الأمين هانى أبو شنب ، الأمين عمرو رزق ، الإدارة العامة للمرور.

وشملت الحملات مناطق: ميدان لبنان ، شارع السودان، وشارع الجامعة وميدان النهضة والوراق وكورنيش النيل وشارع فيصل والعشرين وطالبية فيصل والمريوطيةوالرماية واسفل الدائرى والمنيب السيدة زينب وطريق مصر أسيوط الزراعى ، ووجه لاشين رئيس جهاز السرفيس باستمرار الحملات بصورة يومية للقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية وتقطيع خط السير وتحصيل أجرة زيادة.

