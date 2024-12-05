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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدخل جراحي ناجح ليوسف أحمد حسن لاعب الزمالك 2005

لاعب الزمالك 2005
لاعب الزمالك 2005
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خضع يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٥، لجراحة ناجحة مساء أمس الأربعاء، بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلي التي جمعتهما في الجولة السادسة من بطولة الجمهورية للشباب.

وأجرى اللاعب جراحة عبارة عن تثبيت الكسر الذي تعرض له في "قصبة وشظية القدم".

وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، على إنهاء كافة الإجراءات للاعب من أجل إجراء العملية الجراحية بأسرع وقت.

كما حرص على الاطمئنان على اللاعب كل من، حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، بالإضافة إلى الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بقيادة أسامة عبد الله، وزملائه بالفريق.

تدخل جراحي يوسف احمد الأهلى الزمالك بطولة الجمهورية للشباب