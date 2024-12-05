الثقافة تحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بالغربية| صور

شهدت عدة مواقع ثقافية بمحافظة الغربية عددا من الفعاليات والأنشطة التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت الدكتورة مي خفاجة، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة طنطا، خلال كلمتها بمحاضرة ثقافية أقيمت بقصر ثقافة طنطا بعنوان "الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة"، أن القلق والاكتئاب هما الأكثر من ناحية المشكلات النفسية التي قد تصيب ذوي الهمم، لافتة إلى ضرورة تقديم الرعاية النفسية لهم من خلال مساعدتهم على التواصل مع المحيطين بهم.

واستعرضت مكتبة سمنود الثقافية خلال محاضرة تثقيفية أبرز أسماء المشاهير الذين تحدوا الإعاقة، وفي مقدمتهم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والأديب مصطفى صادق الرافعي، والموسيقار الراحل عمار الشريعي والملحن الفنان سيد مكاوي، فيما أكدت هدى سعيد، الإخصائي النفسي بمدرسة بلكيم للتعليم الأساسي خلال كلمتها بمحاضرة توعوية لبيت ثقافة السنطة أن الإرادة هي السبيل لتحقيق الأمنيات لكل إنسان، وتابعت بأن العزيمة والإصرار كانا السبب الرئيس لتحقيق النجاح للعديد من أصحاب الاحتياجات الخاصة في مصر والعالم.

وضمن محاضرات توعوية لفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقدت مكتبة دار الكتب بطنطا محاضرة بعنوان "تغير المناخ وتهديد الحياة".

أشار سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق بالغربية، إلى أن الدولة المصرية بدأت في اتخاذ العديد من الاجراءات لمواجهة تغيرات المناخ حتى أن مصر الآن تحتل المرتبة الـ 19 عالميا في التحول للطاقة النظيفة من خلال عدد من المبادرات، منها: اتحضر للأخضر، و100 مليون شجرة.

وتابع، أن التغيرات المناخية لها العديد من الانعكاسات الخطيرة على صحة الإنسان، من أهمها انتشار الأوبئة المختلفة، والضربات الشمسية، وجفاف الجسم، التي قد تؤدي في حالات عديدة للوفاة، ولا سيما مع كبار السن.