مبادرة بداية تسلم جوائز وهدايا للمتدربات بالوحدة المتنقلة ببني سويف

سلم وفد من مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان برفقة مسؤولي مديرية العمل ببني سويف، جوائز وهدايا للمتدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية بلفيا مركز بني سويف، وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

يأتي ذلك في إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين في المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ورافق ممثلي مباردة بداية، أحمد معوض وكيل مديرية العمل ببني سويف.

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، أن تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية.

وأضاف، أن البرامج التدريبية التي يجرى تنفيذها تتم تحت إشراف أحمد معوض وكيل المديرية المشرف العام على التدريب، وعامر هاشم مدير ادارة بحوث العمالة والتدريب، كما أن وحدة التدريب المتنقلة يتم فيها تدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات، بنظام ساعات التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية لبرنامج التفصيل والخياطة، و60 ساعة لمهنتى السباكة الصحية والكهرباء.

وأكد أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة، أو مقر مراكز التدريب المهني الثابتة، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذا توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.