العمل تعقد ندوة توعوية حول المفاوضة الجماعية والاتجار بالبشر في الدقهلية

عقدت مديرية العمل بالدقهلية منطقة عمل المنصورة، ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية والاتجار بالبشر، وذلك بمقر شركة القائد للأعلاف بالمنصورة وبحضور أ متولي كساب، مدير المنطقة، ومحمد بكير، مدير مكتب عمل المنصورة وفي حضور مدير الشركة والعاملين بالشركة وعددهم 52 عاملا، وتم مناقشة أهمية المفاوضة الجماعية بين طرفي العملية الإنتاجية ولغة الحوار وضرورة تفعيلها لحل جميع المشكلات وأن التفاوض هو السبيل الفعال لحل النزاعات وما هي حقوق العامل وطرق إنهاء عقد العمل بالتراضي وكيفية حساب مكافئة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة أو إنهاء العقد بالتراضي وكيف يتجنب صاحب العمل فصل العامل بشكل تعرفي.

وأوضح أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية، أن الندوة تناولت مفهوم الاتجار بالبشر وانواع الاتجار بالبشر وصور الإتجار بالبشر في المنشآت ولدى أصحاب الاعمال وما هي جهود الدولة في مناهضة هذه الجرائم ودور وزارة العمل فى رصد أشكال الإتجار بالبشر ومكافحتها بتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ودور المجتمع مع الدولة في القضاء على هذه الظاهرة.

كما شاركت هيئة الإسعاف بتقديم ندوة عن إجراءات الإسعافات الأولية وعلامات غيبوبة السكر ومظاهر الجلطة الدماغية وطرق اسعاف المصابين وكيفية التعامل مع الجروح والحروق والإصابات في بيئة العمل المختلفة.

وأضاف مدير المديرية أنه في نهاية الندوة تم الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالموضوع وقدمت إدارة الشركة جزيل الشكر لوزاره العمل على تلك الندوات التوعوية ودورها في حل المشاكل بين طرفي العملية الإنتاجية مما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، كما تم تكريم الحاضرين من مديرية العمل بتقديم الدروع التذكارية المقدمة من إدارة الشركة تقديرا لهم على مجهوداتهم فى نشر الثقافة العمالية بين العاملين بالشركة.