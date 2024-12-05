‏محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد لجنة الزراعة والري

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والنائب صقر عبدالفتاح، والنائب حسن أبو قديرة، وكيلي اللجنة، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما حضر هاني حجازى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والقيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الأطراف لتلبية احتياجات الصيادين والمزارعين، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لدعم التنمية الزراعية والسمكية وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والصيادين بكفرالشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه المستمر بمتابعة المشكلات من أرض الواقع، وسعيه الدؤوب لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الصيادين والمزارعين بالمحافظة.

من جانبه، أبدى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، اهتمام اللجنة بمطالب المزارعين والصيادين بكفرالشيخ، مع التأكيد على العمل المشترك لتوفير الحلول المناسبة لدعمهم.

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