ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

‏محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد لجنة الزراعة والري

والأمن الغذائي بمجلس النواب

محافظ كفرالشيخ يستقبل
محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والنائب صقر عبدالفتاح، والنائب حسن أبو قديرة، وكيلي اللجنة، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما حضر هاني حجازى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والقيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الأطراف لتلبية احتياجات الصيادين والمزارعين، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لدعم التنمية الزراعية والسمكية وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والصيادين بكفرالشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه المستمر بمتابعة المشكلات من أرض الواقع، وسعيه الدؤوب لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الصيادين والمزارعين بالمحافظة.

من جانبه، أبدى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، اهتمام اللجنة بمطالب المزارعين والصيادين بكفرالشيخ، مع التأكيد على العمل المشترك لتوفير الحلول المناسبة لدعمهم.

1000024096
1000024096
1000024065
1000024065
1000024062
1000024062
1000024071
1000024071
1000024072
1000024072
1000024084
1000024084
1000024054
1000024054
1000024042
1000024042
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب يزور محافظة كفرالشيخ اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ يستقبل وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب