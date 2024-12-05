وزير الشباب يلتقي المرشح لرئاسة اللجنة الأوليمبية الدولية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، بديفيد لابارتينت رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والمرشح لرئاسة اللجنة الأوليمبية الدولية، بحضور ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، قبيل انعقاد اجتماعات المكتب التأسيسي واللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، التي تُعقد علي مدار يومي 4 إلى 5 ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

تناول الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة المنشطات، لتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية في الرياضة، ودعم ثقافة نبذ هذه الظاهرة في الأوساط الرياضية، والرؤية المستقبلية للجنة الأولمبية الدولية.

ويبلغ عدد أعضاء المكتب التأسيسي 42 عضواً: منهم 21 على مستوى وزراء، يمثلون حكومات الدول و21 على مستوى أعضاء لجان أولمبية دولية ورؤساء اتحادات دولية يمثلون الحركة الأولمبية.

جدير بالذكر أن مصر استضافت اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» مايو ٢٠٢٢.