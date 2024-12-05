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الخميس 05 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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"العمل": متابعة برامج تدريب مجاني على مهن التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة ببنى سويف

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تابعت مديرية العمل ببني سويف برنامجا تدريبا على مهنة التبريد والتكييف  ، لعدد 15 متدربا ، وايضا برنامج التفتصيل والخياطة  لعدد (15 )  خمس عشرة متدربة وذلك بمركز التدريب المهنى بشرق النيل ، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..وقام بجولة المتابعة احمد معوض وكيل المديرية .

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف ، أن تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية ، أن البرامج التدريبية التى يجرى تنفيذها تتم تحت إشراف أحمد معوض وكيل المديرية المشرف العام على التدريب ، وعامر هاشم مدير ادارة بحوث العمالة والتدريب ، كما أن وحدة التدريب المتنقلة يتم فيها تدريب الشباب على مهن التفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات ، بنظام ساعات التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية لبرنامج التفصيل والخياطة ، و60 ساعة لمهنتى السباكة الصحية والكهرباء.

وأكد أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.

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