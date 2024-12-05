"الرياضة" تُنهي استعداداتها لنهائي دوري مراكز الشباب باستاد القاهرة الدولي

أنهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستة باستاد القاهرة الدولي؛ لنهائي دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بين منتخبي بني سويف والقليوبية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع توتال اترجيز.

وفي هذا السياق، يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كافة الإجراءات والترتيبات للحدث بما يضمن نجاه وخروجه بشكل مشرف يليق بأهمية البطولة، التي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس.

وأشار الوزير إلى أن دوري مراكز الشباب حدثًا رياضيًا مميزًا يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز دور الرياضة في المجتمع وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وفي إطار استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ويشهد النهائي السبت المقبل الساعة الثالثة عصراً حضورًا جماهيريًا واسعًا وعددًا من الشخصيات العامة والرياضية، يتخللها حفل فني بمجموعة من الفقرات المتنوعة.