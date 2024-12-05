الأحد.. كورال دزيادزان يحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسه بالأوبرا

تحتفل جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، بمرور عشرين عامًا على تأسيس كورال دزيادزان، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد 8 ديسمبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

برنامج الحفل يبدأ بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا، ثم كلمة للدكتور: جورج نوبار رئيس الجمعية، يليها عرض فيلم تسجيلي قصير عن تاريخ الكورال وأهم المحطات خلال العشرين عامًا الماضية.

ومن المقرر أن يشدو الكورال بعشرين أغنية بأربع لغات العربية والأرمينية والإنجليزية والإيطالية. وتتضمن الفقرة الأولى للكورال 10 أغان منوعة، ثم استراحة قصيرة، تليها 10 أغان أخرى، كما سيتم في ختام الحفل تكريم المايسترو: مهران غازليان وحرمه؛ ومنحهم درع الجمعية عرفانًا وتقديرًا من الجمعية لما بذلوه من جهد مع الكورال على مدار العشرين عامًا الماضية.

جدير بالذكر أن جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، تأسست عام 1911 بالقاهرة، كفرع للاتحاد الخيري الأرمني العام الذي تأسس بالقاهرة عام 1906، برئاسة بوغوص نوبار باشا، بهدف تقديم الدعم والرعاية للأرمن الموجودين بمصر، وتوطيد أواصر المحبة والتواصل الثقافي والحضاري بين الشعبين المصري والأرميني، وقد تنوعت أنشطة الجمعية على مدار أكثر من مئة عام ما بين العمل الخيري، ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والأدبية والفنية.