جامعة الجلالة تنظم الدورة الثالثة حول أحدث تطبيقات النانو تكنولوجي

نظّم برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة الجلالة، الدورة الثالثة من الندوة العلمية "3rd Nanoscience Symposium"، والتي تهدف إلى تعزيز التفاعل العلمي وإبراز أحدث التطورات والتطبيقات في مجال النانو تكنولوجي.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، وإشراف الدكتورة رضوى حسن أبو صالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي.

شهدت الندوة حضور نخبة من أبرز العلماء والخبراء في مجال النانو تكنولوجي، منهم؛ الدكتور وائل ممدوح، أستاذ النانو تكنولوجي بالجامعة الأمريكية، الدكتور محمد الكوردي، مدير مركز الأبحاث بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة أماني مصطفى، أستاذة النانو سيراميك بالمركز القومي للبحوث، الدكتور مدحت، أستاذ النانو تكنولوجي بجامعة حلوان، الدكتورة فريدة من شركة Eva Pharmaceutics، الدكتور عبدالله الحميد، أستاذ علوم النانو بمعهد الإلكترونيات.

وشارك في الندوة عدد من خريجي برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة الجلالة، الذين قدّموا عروضا ملهمة حول مشاريعهم البحثية.

أكدت الدكتورة رضوى أبو صالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي، أن الندوة تسعى إلى تعزيز التواصل بين الأكاديميين والخبراء في مجال النانو، لتشجيع الطلاب والباحثين على التفاعل والمشاركة في المشاريع البحثية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الابتكارات الحديثة وتطبيقات النانو تكنولوجي في معالجة التحديات المختلفة، بجانب بناء شراكات بحثية جديدة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وخلال فعاليات الندوة، تم عرض مشاريع وأوراق بحثية من قبل طلاب وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، ومناقشات علمية حول أحدث الابتكارات والتقنيات في النانو تكنولوجي، بالإضافة إلى ورش عمل لتعزيز تبادل الأفكار العلمية وإقامة شراكات بحثية جديدة.

اختتمت الندوة بتوجيه الشكر للطلاب المنظمين والمشاركين، مع تأكيد أهمية هذه اللقاءات العلمية في دعم التطوير البحثي وتعزيز مكانة جامعة الجلالة كمنصة ريادية في مجال النانو تكنولوجي.

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