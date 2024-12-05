محافظ المنوفية يكرم عددًا من مفتشي مباحث التموين تقديرًا لأدائهم المميز

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم الخميس، عددًا من مفتشي مباحث التموين، وذلك تقديرًا لتفانيهم في العمل وأدائهم المتميز وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة في ضبط المتلاعبين بالسلع التموينية والأدوية المغشوشة والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين، حيث أهدى محافظ المنوفية شهادات تقدير ومكافآت مالية لكل من طارق أبو اليزيد، يوسف رفعت، محمود ضبش، محمد مدين، تحفيزًا ودعمًا لهم.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مباحث التموين تمكنت في الآونة الأخيرة من تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في السلع التموينية والأدوية المغشوشة.

هذا وقد وجه المحافظ الشكر للمكرمين لما بذلوه من جهد صادق وتفاني في العمل أسفر عن العديد من الضبطيات الفاسدة مؤكدا علي استمرار مكافحة الفساد بشتي صوره حفاظا علي حقوق المواطنين.

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