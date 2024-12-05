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الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شبورة ومعتدل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر  علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد إلي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 10 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 11 درجة .

 

الارصاد حالة الطقس غدا الجمعة