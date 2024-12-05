فعاليات حملة «16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي عددًا من الأنشطة والفعاليات المتميزة والمتنوعة في إطار حملة «ستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة» خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2024.

وافتُتحت الفعاليات بندوة بعنوان «المرأة والعنف الإلكتروني» يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، وقد ناقشت الندوة ظاهرة العنف الرقمي الموجه ضد المرأة من خلال محورين: المحور القانوني، الذي حاضر فيه اللواء الدكتور محمد أبو ليلة، استاذ القانون واستشاري تشريعات التحول الرقمي، وناقش ما العنف الرقمي، وأنواعه، وسماته، وكيف تحمي المرأة نفسها من الابتزاز الإلكتروني.

أما المحور الثاني، فقد حاضرت فيه الأستاذة أسماء يوسف، الاختصاصي النفسي واختصاصي تعديل السلوك وتنمية المهارات، وقد ناقشت الشعور النفسي الذي يتملك المرأة أو الفتاة عند تعرضها للتهديد بسمعتها، ودور الأسرة لدعم المرأة في ذلك الموقف، وكيفية السيطرة على النفس ومواجهة المجتمع.

ويستكمل برنامج دراسات المرأة فعاليات الحملة بتقديم عرضٍ مسرحيٍّ بعنوان «ورقة كوتشينة»، وذلك يوم الأحد 8 ديسمبر 2024، بالمسرح الصغير، بمركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية. ويتناول العرض أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء مثل (الابتزاز الإلكتروني – زواج القاصرات من الأجانب – ختان الإناث).

والعرض من تقديم فرقة «مصير للفنون المسرحية» من تأليف مروة الشاطر، وإخراج محمد النوبي.

ويختتم برنامج دراسات المرأة فعالياته بإضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية بالكامل باللون البرتقالي يوم 8 ديسمبر 2024، أسوة بغيره من المعالم المميزة حول العالم، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، تضامنا مع محاربات العنف والاضطهاد بمختلف أشكاله.