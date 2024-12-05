كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بالزقازيق تعقد ندوة بعنوان "حقوق ذوي الهمم"

نظّمت كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بجامعة الزقازيق، ندوة تثقيفية بعنوان "حقوق ذوي الهمم"، بقاعة الاحتفالات بالكلية، للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عوض، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ، والدكتور سعيد عبد الرحمن، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ومشرفة تنظيم الندوة الدكتورة أسماء عامر، وحاضر في الندوة الدكتورة شيماء عطا الله، وكيل كلية الحقوق لشؤون البيئة وأستاذ القانون الجنائي تناولت خلالها الإطار القانوني لحماية حقوق ذوي الهمم، مؤكدةً على أهمية تطبيق القوانين التي تضمن لهم المساواة و الدمج الكامل في المجتمع.

تناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، واستعراض التشريعات المحلية والدولية الخاصة بحقوق ذوي الهمم كما تم مناقشة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في المجتمع

وأكد رئيس الجامعة أهمية دعم ذوي الهمم ومراعاة حقوقهم، مشيرًا إلى دور الجامعة في تعزيز مفهوم المساواة والدمج المجتمعي.

وأكد الدكتور إيهاب الببلاوي التزام الجامعة بمواصلة الجهود لدعم ذوي الهمم وتمكينهم من الوصول إلى كافة حقوقهم، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات لتوفير بيئة تعليمية واجتماعية متكاملة تلبي احتياجاتهم.

جدير بالذكر أنه في ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة لذوي الهمم، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر شمولية.