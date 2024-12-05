"عشماوي": الإطار الوطني للمؤهلات يسهل التنقل في مسارات التعليم

أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن الإطار الوطني للمؤهلات يسهل التنقل في مسارات التعليم.

وأوضح علاء عشماوي، خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم الخميس، أنه يتم تفعيل مبادارات للتعاون الاقليمي والدولي مع الشرق الأوسط والهيئات الافريقية لضمان جودة التعليم العالي، مشيرا إلى دعم المؤسسات التعليمية في الدول الافريقية ببرامج تدريبية.

وتابع، تفعيل منظومة اعتماد المؤسسات التدريبية تؤدي إلى شهادة اجتياز للمتدرب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وأشار إلى نشر دليل استرشادي للاطار الوطني للمؤهلات يوضح المسارات والمستويات المختلفة وكذا تنظيم ورش عمل للتعريف بالاطار.