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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى شوبير يغيب عن الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

مصطفى شوبير حارس
مصطفى شوبير حارس الأهلي
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تأكد غياب مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق في بطولة إنتركونتيننتال التي تقام في قطر بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس التحدي مع الفائز من ديربي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر الجاري.

وأعلن النادي الأهلي إصابة مصطفى شوبير بتمزق في العضلة الخليفة تعرض لها خلال أول مران بعد المشاركة في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

ووفقا لتصريحات طبيب الأهلي فإن شوبير سيغيب لمدة من 4 إلى 6 أسابيع ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري في العاصمة الدوحة مع الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ربع النهائي، بالإضافة إلى غيابه أيضا عن مباراة النهائي في حال تأهل الأهلي.

إصابة مصطفى شوبير غياب مصطفى شوبير الأهلي في كأس إنتركونتيننتال الأهلي في مونديال الأندية