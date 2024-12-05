المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 6 سنوات في الاتجار في جوهر الحشيش و الهيروين المخدر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بمنطقة السلام.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الاتجار في المواد المخدرة، وجوهر الهيروين والحشيش المخدر وتهمة حيازة واحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، حيازة وإحراز ذخائر لذات العيار، وتهم مقاومة السلطات بإطلاق أعيرة نارية أثناء ضبطهم .

وكان قسم شرطة السلام، تلقي معلومات تفيد تشكيل عصابي بحيازة ،والاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3متهمين لهم معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر علي جوهر الحشيش المخدر وكيس اسود ، داخله مادة الهيروين المخدر، وحيازة أسلحة نارية وذخيره لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي في حيازة، والاتجار بالمواد المخدرة ،والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم الآثمة والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.