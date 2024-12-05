صحة الدقهلية تختتم الدورة التدريبية حول "الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته"

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية أعمال الدورة التدريبية حول الإستخدام الأمثل للدم ومشتقاته بحضور 25 من الأطباء والكيميائيين وفنيي بنوك الدم التجميعية والتخزينية بمستشفيات الدقهلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة وبإشراف مباشر من الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة فاتن السقعان مدير إدارة بنوك الدم.

وقالت مدير إدارة بنوك الدم، إن الدورة عقدت على مدار 3 أيام بالتنسيق مع الإدارة العامة لبنوك الدم بهدف إعداد فرق مدربة علي أعمال نقل الدم ومشتقاته وتوفير دم آمن وكافٍ وذلك طبقاً للمعايير القومية لنقل الدم والمشتقات.

فيما تضمنت فعاليات الدورة محاضرات علمية إلى جانب ورش تدريبية، حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته، سياسات ومعايير بنوك الدم، وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع، علاوة على تدريباً على سياسات مكافحة العدوي الخاصه ببنوك الدم.

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