الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للمتطوعين لتعزيز المجتمعات

يحتفل العالم سنويًا باليوم الدولي للمتطوعين في 5 ديسمبر من كل عام تكريمًا للجهود التطوعية التي تساهم في مواجهة التحديات الاجتماعية، الاقتصادية، والبيئية.

يمثل هذا اليوم فرصة للتأكيد على الدور الحيوي للمتطوعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز روح العطاء في مواجهة الأزمات، واليوم الدولي للمتطوعين هو دعوة للجميع لتقدير دور العمل التطوعي كركيزة للتنمية المستدامة، ومن خلال التطوع يمكننا بناء مجتمعات أكثر تماسكًا واستدامة، والعمل سويًا على صنع عالم أفضل للأجيال القادمة.



موضوع عام 2024: التطوع المتنوع يقوي المجتمعات:

في عام 2024، يركز اليوم الدولي للمتطوعين على أهمية التنوع في العمل التطوعي كوسيلة فعالة لتعزيز المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. وتحت شعار “التطوع المتنوع يقوي المجتمعات”، تُبرز الحملة الدور الذي يلعبه المتطوعون في بناء جسور بين الأجيال وتعزيز الشراكات المجتمعية.

رسالة الأمين العام للأمم المتحدة:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالته بالمناسبة أن المتطوعين يجسدون قيم الإنسانية ويقدمون مصدر إلهام للعالم. كما دعا الجميع إلى الانخراط في العمل التطوعي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

التطوع: ركيزة للتنمية المستدامة:

التطوع يمثل قوة محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال:

• إشراك الأفراد في تصميم وتنفيذ الحلول المجتمعية.

• دعم المجتمعات المتضررة من تغير المناخ، الصراعات، والظلم الاجتماعي.

• سد الفجوة بين الأجيال والعمل نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدلًا.

• تعزيز ثقافة العطاء وخدمة المجتمع.

في أصعب اللحظات، مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات، يظهر المتطوعون كأبطال يقدمون العون بشجاعة وإخلاص، مما يبرز دورهم كعناصر أساسية للاستجابة للطوارئ.

مساهمات متطوعي الأمم المتحدة:

في عام 2024، يجدد برنامج متطوعي الأمم المتحدة (UNV) التزامه بدعم المجتمعات من خلال:

• تنفيذ أنشطة تطوعية ملموسة بالتعاون مع الشركاء المحليين.

• تعزيز رفاهية المتطوعين ورفع مستوى التقدير لدورهم عالميًا.