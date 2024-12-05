تجديد حبس المتهم بقتل نجل عمه بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزقازيق اليوم تجديد حبس الشاب المتهم بقتل نجل عمه بجرح ذبحي بالرقبة إثر خلافات سابقة بين العائلتين بناحية كفر الزقازيق البحرى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور قسم ثانى الزقازيق يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول" كمال ال ع ع " 16 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم كفر الزقازيق البحرى مصابا بجرح ذبحي بالرقبة وتوفى فى الحال.

وتبين من التحريات الأولية قيام " ك ح" 21 عاما نجل عم المجنى بالتعدى عليه بسلاح أبيض أثناء سيره أمام صيدلية" م " بكفر الزقازيق البحرى وذلك على اثر خلافات سابقة بين العائلتين حيث كان المجنى عليه فى طريقه لصالون الحلاقة بالمنطقة وأثناء عودته في الطريق تتبعه المتهم وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض وأودى بحياته فى الشارع أمام المارة .

وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم ثانى الزقازيق من ضبط المتهم والتحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17065 جنح قسم ثانى الزقازيق لسنة 2024 وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وتحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.