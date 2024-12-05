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الخميس 05 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة التعدي على شاب وإحداث عاهة مستديمة بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالتعدي بالضرب وبإحداث عاهة مستديمة لشاب  بمنطقة المرج.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تعدى بالضرب بآلة حادة على المجنى عليه مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له بالذراع الايسر بسبب خلافات الجيرة  بينهما ، وذلك عقب نشوب مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه ، بالضرب بآلة حادة مما أحدث له عاهة مستديمة .

وكشف التقرير الطبي عن وجود إصابات متعددة، وجروح سطحية  في الجسد وكدمات، وسحجات بالظهر  وباليدين، وإصابة بالذراع الايسر أدت لعاهة مستديمة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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