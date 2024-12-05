إي آند مصر تطلق خدمة الشريحة المدمجة eSIM رسميًا في السوق المصري

أعلنت شركة إي آند مصر، الرائدة في حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة، إطلاق خدمة الشريحة المدمجة (eSIM) رسميًا في السوق المصري من خلال جميع فروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتُمثل الشريحة المدمجة (eSIM) نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث تُغني عن استخدام الشرائح التقليدية القابلة للإزالة وتتيح تجربة أكثر سلاسة ومرونة للمستخدمين، وتقدم حلولاً مبتكرة لتجنب تعرض الشرائح للتلف أو الفقد.

يأتي إطلاق هذه الشريحة المتطورة كجزء من استراتيجية الشركة الطموحة للتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة تقدم باقة متنوعة من الخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة، وذلك في ظل حرص الشركة وسعيها الدائم لتمكين عملاء الشركة وتعزيز تجربتهم وتحقيق تطلعاتهم عبر استخدام أحدث التقنيات بكل سهولة، وذلك من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم الرقمي.

وتُمثل خدمة eSIM خطوة محورية مهمة نحو تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة، لكونها شريحة رقمية مدمجة ومتكاملة تعمل داخل الأجهزة الذكية، حيث يتم تخزين معلومات الشبكة مباشرة داخل الجهاز نفسه. وتتيح eSIM للمستخدمين تفعيل الخدمة بسهولة من خلال مسح رمز QR، مما يساهم في الحد من الحاجة إلى الأجهزة المادية والشرائح التقليدية.

وفي سياق متصل دعت إي آند مصر عملاءها الراغبين في الحصول على الشريحة المدمجة eSIM إلى ضرورة التأكد من دعم أجهزتهم المحمولة لهذه التقنية من خلال إعدادات الهاتف أو التواصل مع خدمة العملاء، قبل التوجه إلى أقرب فرع لشراء الخدمة واستلام رمز QR الخاص بها.

وقد عبر سامر مراد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة إي آند مصر عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة في السوق المصري.

وقال: "إن إطلاق خدمة eSIM ليس مجرد إضافة لخدماتنا المتعددة والمتنوعة، بل هو تعبير عن التزامنا بالحفاظ على موقع الريادة في تقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة ومتطورة تُحدث نقلة نوعية في عالم الاتصالات. تمثل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الابتكار في قطاع الاتصالات بمصر، ونحن بدورنا نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال لنساهم في دعم التحول الرقمي بمصر ونعزز من مكانتنا كشركة تكنولوجية شاملة تخدم مستقبل قطاع الاتصالات في المنطقة."

جدير بالذكر، ان شركة إي آند مصر (اتصالات من e& مصر سابقاً) تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومنذ تأسيسها في عام 2006، حققت الشركة نموًا كبيرًا في السوق المصري، وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات لملايين العملاء، وتحرص الشركة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في الوقت الحالي.